İspanyol Kiracılardan Kira Grevi Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanyol Kiracılardan Kira Grevi Çağrısı

İspanyol Kiracılardan Kira Grevi Çağrısı
08.04.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiracı dernekleri, Alquiler Seguro'ya karşı kira ödememe eylemi başlattı, haksız uygulamalara karşı çıkıyor.

İspanya'daki kiracı dernekleri, ülkenin en büyük emlak şirketlerinden biri olan Alquiler Seguro'nun yasa dışı yöntemlerle kazanç sağladığı iddiasıyla, ülke genelindeki kiracıları "kira ödememe eylemi" başlatmaya çağırdı.

Kiracı derneklerinin bağlı olduğu Kiracılar Sendikaları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, "yasalara aykırı uygulamalar" sürdürmekle suçladığı emlak şirketi Alquiler Seguro'ya karşı ilk ulusal kira grevini organize etmek için bir kampanya başlatıldığı belirtildi.

"SUİSTİMALDEN BIKTIK"

Açıklamada, özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde kiracıların yıllardır haksız ödeme yapmak zorunda bırakıldığı vurgulanarak, "Artık daha fazla bekleyemeyiz. Yasa dışı ücretlerden (kiralama başına iki hatta üç kirayı bulan emlakçı payı), aynı gruba ait şirketler aracılığıyla dayatılan sigorta ve faturalardan, konut bakım eksikliğinden ve sadece bir mülkü görmek için 200 avroya varan ücretler gibi onlarca suistimalden bıktık." ifadeleri yer aldı.

"TARİHİ BİR OLAY OLACAK"

Eylemin İspanya'da bir ilk olacağı kaydedilen açıklamada, "Bizi görmezden geldikleri, hileli kazançları ceplerine indirdikleri ve kira sözleşmelerinde kötü niyetli maddeler dayattıkları için bu eylemi yapacağız. Ev ev örgütleneceğiz ve bu tarihi bir olay olacak." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, eylemin, artan kira maliyetlerine karşı olduğu belirtilerek, her 5 yılda bir kiralık mülke taşınmak için kiracıların 4 bin avrodan fazla ödemek zorunda kaldığı ve bunun sürekli arttığı vurgulandı.

ŞİRKETE 3,6 MİLYON EUROLUK CEZA

Öte yandan Tüketim Bakanlığı, şikayetlerin odağındaki Alquiler Seguro şirketine 3,6 milyon euroluk para cezasını onayladı. Karara göre şirket, para cezasının yanı sıra kiralamada kötüye kullanım olarak değerlendirilen maddeleri kaldıracak ve ihlalleri düzeltecek.

AB'DE KONUT FİYATLARININ EN FAZLA ARTTIĞI ÜLKELERDEN BİRİ İSPANYA

AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre İspanya, 2025'in dördüncü çeyreğinde ev alım fiyatlarının 2014'ün aynı dönemine göre en fazla arttığı dördüncü AB ülkesi oldu.

Rapora göre, 2025'in dördüncü çeyreğinde konut fiyatları AB ülkelerinde ortalama yüzde 5,5 artarken, İspanya'da bu artış yüzde 12,9'u buldu.

Eurostat'a göre AB'de konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler ise Macaristan (yüzde 21,2), Portekiz (yüzde 18,9) ve Hırvatistan (yüzde 16,1) olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İspanya, Güncel, kiracı, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol Kiracılardan Kira Grevi Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:03:51. #.0.5#
SON DAKİKA: İspanyol Kiracılardan Kira Grevi Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.