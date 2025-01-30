Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi\'nde Gereksiz Çağrılar Yüzde 65

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ISPARTA 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl gelen 410 bin 882 çağrının yüzde 65'inin gereksiz olduğu tespit edildi. Çağrılardan 143 bin 603'ü vakaya dönüşürken, şehir merkezindeki vakalara ambulansların ulaşma süresi 5 dakika 10 saniye, itfaiyenin 5 dakika 7 saniye oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Ünal , "Ne kadar az meşgul olursak, o kadar hızlı diğer vakalara ulaşma oranımız düşmektedir" dedi.

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Ünal, 2023 ve 2024 yıllarında merkeze ulaşan çağrılara ilişkin bilgi verdi. 2023'te merkezin toplamda 414 bin 336 çağrı aldığını, bunlardan yüzde 35,09'una denk gelen 145 bin 379'unun vakaya dönüştüğünü anlatan Ünal, vakaya dönüşmeyen çağrı (gereksiz) oranının yüzde 64,91 ile 268 bin 957 olarak kaydedildiğini söyledi. Ünal, aynı yıl vakaya yanıt verme süresinin de 3,04 saniye olduğunu ifade etti.

2024'te de bir önceki yıla göre çağrı sayısının azaldığını belirten İsmail Ünal, toplamda 410 bin 882 çağrı aldıklarını, bunlarla ilgili kurumlar arası 47 bin 656 görüşme yapıldığını söyledi. 410 bin 882 çağrıdan yüzde 34,95 ile 143 bin 603'ünün gerçek vakaya dönüştüğünü, yüzde 65,05 ile 267 bin 279'unun da gereksiz olduğunu anlatan Ünal, önceki yıla göre vakaya reaksiyon süresinin 3,04'ten 2,10 saniyeye düştüğünü vurguladı. Ünal, 2024 yılında gelen ihbarların 31'inin AFAD'a, 263 bin 146'sının çağrı karşılayıcıya, 87 bin 927'sinin Emniyet Müdürlüğü'ne, 6 bin 789'unun İtfaiye Müdürlüğü'ne, 14 bin 387'sinin Jandarma Komutanlığı'na, 684'ünün Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve 85 bin 574'ünün İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirildiği kaydetti.

128 PERSONELLE HİZMET VERİLİYOR

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Ünal, 128 personelle 7 gün 24 saat acil durumlar için hizmet verdiklerini belirterek, "32'si çağrı karşılayıcı ilk aşamada görevli personelimiz, 34 sağlık personelimiz var. 8 jandarma, 12 emniyet, 8 itfaiye, 6 da AFAD personelimiz var. Geri kalanlar da diğer teknik hizmetlerde çalışan personelimiz. Kurumumuz komuta merkezi olarak çalışmaktadır. Sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, orman birimlerimiz bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın, acil durumlarda bizi aramalarını talep etmekteyiz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, 45 SANİYEDE CEVAP VERMEK'

Kişilerin gördükleri vakada yapması gerekenleri anlatan Ünal, "Sakın ola 'Bunu başka biri aramıştır' diye düşünmesinler. Dışarıda, yakında acil durum ihtiyacı olan her türlü olayda lütfen bizi arasınlar. Bizde şu an prensip olarak 2 aşamalı çalışma sistemi var. Vatandaşımız aradığında çağrı karşılayıcılarımız onları karşılamaktadır. Olayın hangi birimi ilgilendirdiğini, adresi ve olayın ne olduğunu öğrendikten sonra ikinci birim olan çağrıdaki ilgili birimin komutalarını aktarıyoruz. Ondan sonra da ambulans, emniyet, yangın artık vatandaşımızın ihtiyacı neyse hizmet vermeye çalışıyoruz. İlk aşamada bizim hedefimiz arasında 45 saniyede cevap vermektir. Yönlendirmede en fazla 1,5 dakika hedefimiz var. Şu anda Isparta'da geçen yıl içerisinde ilk aşamada 34 saniyelik bir ortalama yakaladık. İkinci bölümde de 1 dakika 10 saniye ortalaması yakaladık. Hedeflerin altındayız. Vatandaşlarımız, bizi aradıklarında tabii ki acil bir durum için arıyor. Panik halinde oluyor. Lütfen öncelikle sakin olsunlar. Bize olayın ne olduğunu, hangi adreste olduğunu net bir şekilde verdikleri zaman, bizim onlara ulaşma durumumuz daha iyi oluyor. Bizi aradıklarında vatandaşımızın önceliği sakin olmalarıdır" dedi.

'GEREKSİZSE ARAMAYIN'

Acil durum gerektirmeyen durumlarda acil çağrı merkezini aranmamasını isteyen İsmail Ünal, "Bu bizi memnun eder. Çünkü ne kadar az meşgul olursak, o kadar hızlı diğer vakalara ulaşma oranımız düşmektedir. Geçen yıl ambulanslarımız ortalama 5 dakika 10 saniyede şehir merkezindeki vakaya ulaştı. İtfaiye olarak da 5 dakika 7 saniye ortalamayı yakaladık. Bu iyi bir ortalamadır" diye konuştu.