Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü

Antalya- Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI

Antalya-Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Kargı mevkiinde plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

7 ÖLÜ, YARALI

Kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda sağlık, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2's i ağır 7 kişi yaralandı.