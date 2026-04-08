Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü

Antalya- Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Antalya-Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında Kargı mevkiinde plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.
Kaza sonrası olay yeri savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda sağlık, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2's i ağır 7 kişi yaralandı.
