Isparta'da Aspir Bitkisi Çiçek Açtı

Isparta'da, atıl kalan tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla devlet destekli ekilen aspir bitkileri çiçek açtı.
Türkiye'de aspir bitkisinin yüzde 10'dan fazlasının üretiminin yapıldığı Isparta'da, atıl kalan kıraç tarım arazilerinde aspir yetiştirilerek, ekonomiye kazandırılıyor.
Kentte son yıllarda ekimi artış gösteren aspir, özellikle yağ üretiminde kullanıldığından ayçiçeği ve zeytine alternatif olarak değerlendiriliyor.
Isparta'da son yıllarda üretimi üç katına çıkan aspir bitkisinin çiçek açmasıyla tarlalar renklere büründü.
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