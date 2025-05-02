Isparta'da Bayraktar TB2 Pilotları Eğitiliyor

Isparta'da 18 haftalık eğitimle Bayraktar TB2 Pilotları yetiştiriliyor

Isparta'da verilen eğitimle Bayraktar TB2'nin yeni pilotları hazırlanıyor

ISPARTA - Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı'nda İHAS Pilot Kursu kapsamında 18 haftada toplam 720 saat eğitim alan kursiyerler, Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 İHA'larını uçurabilecek seviyeye geliyor. Gerçek uçuşlar, simülasyonlar ve yer kontrol eğitimleriyle donatılan pilot adayları, TSK'nın gökteki gözü haline geliyor.

Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli kuvvet çarpanlarından biri haline gelen İnsansız Hava Araçları alanında nitelikli personel yetiştirmeye devam ediyor. Komutanlık bünyesinde faaliyet gösteren İHAS Uçuş Eğitim Kurulu, kursiyerlerini zorlu muharebe şartlarına hazır hale getirecek yoğun bir eğitim programı uyguluyor. Yılda üç dönem halinde düzenlenen İHAS Pilot Kursu, toplamda 18 hafta sürüyor. 10 hafta temel, 5 hafta acil durum (emergency) ve 3 hafta taktik safhadan oluşan kursta toplam 720 saat eğitim veriliyor. Kursiyerler, 53 saatlik uçuş eğitiminin ardından yalnız uçuş yapabilecek seviyeye ulaşıyor. Eğitim süresince kursiyerlere keşif, gözetleme, hassas atış, hasar tespiti ve hedef işaretleme gibi birçok kritik görev eğitimi veriliyor.

Gerçeğe en yakın hazırlık: Simülatör eğitimi

İHAS kurslarında kullanılan modern uçuş simülatörleri, kursiyerlerin pilotaj becerilerini geliştirmek için yoğun şekilde kullanılıyor. Acil durum senaryoları ve farklı hava şartları, bu sistemler sayesinde ekonomik ve risksiz bir şekilde deneyimleniyor.

Yer kontrol istasyonunda komuta eğitimi

Yer kontrol istasyonu eğitimiyle kursiyerler, hava aracının sevk ve idaresini birebir pratiğe dökme fırsatı buluyor. Gerçek uçuşlarda görev brifingleri, uluslararası uçuş kuralları ve telsiz haberleşme teknikleri öğretiliyor. Pilot adayları, muharebe sahasında görev yapabilecek seviyeye getiriliyor.

Gökyüzünün gururu: Bayraktar TB2

Eğitimlerde kullanılan Bayraktar TB2 SİHA, 27 bin feet irtifada 24 saat boyunca görev yapabilen, tamamı yerli mühendislik ürünü taktik sınıf bir İHA. Farklı mühimmat türleri taşıyabilen TB2, keşif ve gözetlemenin yanında ateş desteği ve afet durumlarına müdahalede de aktif rol üstleniyor. Şimdiye kadar bir milyon uçuş saatini aşan TB2, Türkiye'nin savunma gücünün sembollerinden biri haline geldi.

"Düşmana korku, dosta güven"

İHA pilot adayları, aldıkları eğitimle sadece teknik donanım değil, aynı zamanda milli bilinç de kazanıyor. Kursiyerler, atalarının mirasına sahip çıkma kararlılığıyla eğitim aldıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtiyor.

Isparta'da alınan bu eğitim sayesinde kursiyerler, 18 haftalık yoğun bir sürecin ardından gökyüzündeki görevlere hazır hale geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik gücünü insan kaynağıyla birleştiren bu eğitimler, Türkiye'nin savunmadaki vizyonunu yansıtıyor.