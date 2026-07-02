Isparta'da Bıçaklı Kavga: Bir Kardeş Öldü - Son Dakika
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Isparta'da Bıçaklı Kavga: Bir Kardeş Öldü

02.07.2026 20:34
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Atabey'de çıkan bıçaklı kavgada bir kardeş hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Atabey Göleti mevkisinde G.A. (22) ile husumetli olduğu belirtilen Yaşar Y. ve kardeşi Halil Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A, iki kardeşi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halil Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Yaşar Y. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli G.A. da suç aletiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Atabey, Güncel, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Bıçaklı Kavga: Bir Kardeş Öldü - Son Dakika

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