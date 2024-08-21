Isparta'da elektrikli bisiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şerife Ceylan'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Isparta - Konya karayolu Madenli köyü mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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