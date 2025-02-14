Isparta'da bir iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 6 bin 350 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi olarak A.Y gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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