Isparta'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

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Isparta'da bir iş yerinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 6 bin 350 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi olarak A.Y gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.