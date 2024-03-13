Isparta\'da İşçi Servisi Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Isparta'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden İbrahim Pekcan idaresindeki 32 AEC 112 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göltaş Çimento Fabrikası mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile bölgedeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenilen yolculardan 5'i yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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