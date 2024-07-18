Isparta'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti

Isparta\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 yaşındaki Eylül Mira Yıldırım, 6 yaşındaki Çağla Ege Yıldırım ve 59 yaşındaki Sevgi Yıldırım hayatını kaybetti. Kazada 10 kişi yaralandı.

18.07.2024 11:08
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ISPARTA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Eylül Mira Yıldırım (2), Çağla Ege Yıldırım (6) ve Sevgi Yıldırım (59) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tuncay Yıldırım'ın (38) kullandığı 35 DVA 11 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gülnur Yalçın'ın (41) kullandığı 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazada, toplamda 5'i ağır, 13 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eylül Mira Yıldırım, Çağla Ege Yıldırım ve Sevgi Yıldırım kurtarılamadı. Diğer yaralılar Selçuk Yıldırım, Büşra Burak, Sude Naz Yalçın, Öykü Miray Yalçın, Aynur Burak, Beyza Tapdıgov, Tuncay Yıldırım, Gülnur Yalçın, Sevginaz Yıldırım, Nazlı Yıldırım'ın hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Isparta'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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