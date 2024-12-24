Isparta'da Seyir Halindeki Minibüs Park Halindeki Araca Çarptı - Son Dakika
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Isparta'da Seyir Halindeki Minibüs Park Halindeki Araca Çarptı

Isparta\'da Seyir Halindeki Minibüs Park Halindeki Araca Çarptı

Isparta'da sabah saatlerinde minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki otomobil yoldan savrularak aydınlatma direğini yıktı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

24.12.2024 15:24  Güncelleme: 15:27
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ISPARTA'da seyir halindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hasan K. yönetimindeki 32 FG 060 plakalı minibüs, yolun sağ tarafında park halinde olan otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğini yıktı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki minibüsün, çarpması sonucu otomobilin hareket ederek, kaldırımdaki direği yıktığı anlar yer aldı.

Otomobil sahibi Rıfat Ali Tutmaz, iş yerini kapattıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan evinin önüne aracını park ettiğini söyledi. Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandığını söyleyen Tutmaz, "Balkondan baktığımda aracıma çarpıldığını gördüm" dedi. Tutmaz, minibüs sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Polis ve zabıtalar geldi tutanaklar tutuldu. Tahminine göre 200 bin civarında hasar olabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: DHA

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