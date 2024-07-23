Isparta'da tarım aracı devrildi: 1 bebek öldü, 2 kişi yaralandı

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Isparta'nın Senirkent ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu, bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatice A'nın (46) kullandığı tarım aracı, Büyükkabaca beldesi Karşı Mahalle'de şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Eylül Yıldız (1) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve Merve A. (10) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin cenazesi ise otopsi için hastaneye götürüldü.