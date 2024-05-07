Isparta'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Isparta\'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Isparta merkezli düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve SIM kart ele geçirildi. Operasyon sonucunda 21 ildeki 41 dolandırıcılık olayında toplamda 11 milyon 69 bin 33 lira dolandırıldığı tespit edildi.

07.05.2024 17:11  Güncelleme: 17:14
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Isparta merkezli 7 ilde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Daire Başkanlığı ve Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Isparta merkezli Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da "Atıcı evi" adı verilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 17 cep telefonu, bilgisayar, 16 SIM kart, flaş bellek, modem ve SD kart ele geçirildi. Şanlıurfa'daki bir iş yerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon 874 bin liraya el konuldu.

Zanlıların, 21 ildeki 41 telefonla dolandırıcılık olayında, mağdurları toplam 11 milyon 69 bin 33 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 13'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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