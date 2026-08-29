Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 L 9149 plakalı otomobil, Senirkent-Uluborlu kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Aydoğmuş ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, Isparta'nın Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Aydoğmuş kurtarılamadı.