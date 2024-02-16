Yalvaç'ta düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Yalvaç'ta düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Yalvaç\'ta düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, yapılan aramada bir miktar uyarıcı ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlılar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.

16.02.2024 20:41
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınaraltı mevkisindeki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bir miktar uyarıcı ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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