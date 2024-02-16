Yalvaç\'ta düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınaraltı mevkisindeki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada bir miktar uyarıcı ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.