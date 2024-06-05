Isparta Eğirdir Gölü Çölleşiyor

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(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Eğirdir Gölü'ndeki "çölleşmeye" işaret etti. Halıcı, "Isparta Eğirdir Gölü alarm veriyor. Göl ikiye bölünmek üzere. İktidar ise halen önlem almadığı gibi göl üzerinden vahşi sulamaya müsaade ediyor. Göl, çöl olmak üzere" ifadelerini kullandı.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı 5 Mayıs Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Isparta Eğirdir Gölü alarm veriyor. Göl ikiye bölünmek üzere. İktidar ise halen önlem almadığı gibi göl üzerinden vahşi sulamaya müsaade ediyor. Göl, çöl olmak üzere. Rant ve betonlaşma uğruna doğa yok ediliyor, su kirletiliyor ve hava bozuluyor. Oysa yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık. Bugünü kutlamamız imkansız ama farkındalık yaratmalıyız. Bu şekilde gidersek çocuklarımıza ve gelecek nesillere bırakacak güzel bir Türkiye olmayacak."

"Türkiye, Çevre Performansı Endeksi'nde 180 ülke içinde 172'nci sırada"

Türkiye'nin çevre konusunda dünyadaki yerine değinen Halıcı, "Türkiye, Çevre Performansı Endeksi'nde 180 ülke içinde 172'nci sırada. Ekosistem ve biyoçeşitliliği koruma kategorisinde Türkiye 180 ülke arasında 176'ncı sırada. Hava kalitesi değerlendirmesinde 180 ülke arasından 58'inci sırada. Türkiye ekosistem ve biyoçeşitliliği sağlama kategorisinde 180 ülke arasında 176'ncı sırada. İklim değişikliği kategorisinde ise Türkiye 166'ncı sırada" bilgisini aktardı.