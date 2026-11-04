İsparta Milletvekili Halıcı, gül fiyatı 95 liraya düşünce üreticiye destek istedi - Son Dakika
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İsparta Milletvekili Halıcı, gül fiyatı 95 liraya düşünce üreticiye destek istedi

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İsparta Milletvekili Halıcı, gül fiyatı 95 liraya düşünce üreticiye destek istedi
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İsparta Milletvekili Halıcı, gül fiyatı 95 liraya düşünce üreticiye destek istedi
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YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Gülbirlik'in gül alım fiyatını 115 liradan 95 liraya düşürmesine tepki göstererek hükümetten üreticiye destek istedi. Halıcı, maliyetler artarken üreticinin kilogram başına yüzde 17 daha az gelir elde edeceğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, üreticinin bütün maliyetleri katlanırken gülün alım fiyatının düştüğünü ifade ederek, hükümetin gül üreticisine destek vermesini istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Halıcı, Gülbirlik'in geçen yıl 115 lira olan kilogram başına gül alım fiyatını bu yıl 95 liraya düşürdüğünü belirtti.

Gülün yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, Isparta ekonomisi, istihdamı ve kentin dünyaya açılan markası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Halıcı, üreticinin geçen yıla göre kilogram başına yüzde 17 daha düşük gelir elde edeceğine dikkati çekti.

Son bir yıldaki maliyet artışlarına işaret eden Halıcı, mazotun yüzde 70, amonyum nitrat gübresinin yüzde 69, DAP gübresinin ise yüzde 35 zamlandığını belirtti. Mazot, gübre, elektrik, su, tarımsal ilaç, işçilik ve nakliye giderlerinin sürekli arttığını ifade eden Halıcı, "Üreticinin bütün maliyetleri katlanırken gülün alım fiyatını düşürmek hangi üretim anlayışına ve mantığa sığar?" diye sordu.

İktidara çağrıda bulunan Halıcı, gül alım fiyatlarının üretim maliyetleri dikkate alınarak yeniden yükseltilmesini istedi.

Halıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Üreticiye destek sağlayın. Isparta'nın en önemli değerlerinden biri olan gül üreticisini de Gülbirlik'i de kaderine terk etmeyin. Gül üreticisinin emeğinin karşılığını almasını sağlayın."

Kaynak: ANKA
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