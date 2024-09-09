Eski Kaymakamlar Erzurum'da Evlendi - Son Dakika
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Eski Kaymakamlar Erzurum'da Evlendi

Eski Kaymakamlar Erzurum\'da Evlendi

Isparta'nın komşu ilçeleri Yenişarbademli ile Şarkikaraağaç'ın eski kaymakamları Mintaha Sarikaya ve Talha Atılay Teymur, Erzurum'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in nikah kıydığı törene, birçok siyasi ve yerel yönetici katıldı.

09.09.2024 16:16
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Isparta'nın komşu ilçeleri Yenişarbademli ile Şarkikaraağaç'ın eski kaymakamları Mintaha Sarikaya ve Talha Atılay Teymur, Erzurum'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Erzurum'da bir düğün salonunda gerçekleşen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eski kaymakamlar Mintaha Sarikaya ve Talha Atılay Teymur'un nikahlarını kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, 22. Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil yaptı.

Evlilik cüzdanlarını milletvekili Fırat'ın verdiği çiftin törenine, aileler ile kaymakamlar, belediye başkanları ve siyasiler katıldı.

Kaynak: AA

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