İsrail 1,5 Milyar Dolarla Tank Üretimini Artıracak

20.08.2025 17:17
İsrail, 5 yıl içinde zırhlı araç üretimini artıracak planı onayladı, toplam maliyet 1,5 milyar dolar.

İsrail Savunma Bakanlığı, tank ve zırhlı personel taşıyıcı üretiminin arttırılmasına ilişkin 1,5 milyar dolar değerindeki planı onayladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gelecek 5 yıl içinde yerli zırhlı personel taşıyıcı ve tank üretiminin arttırılmasını öngören planının onaylandığı bildirildi.

1,5 milyar dolar değerindeki plan kapsamında Merkava Mark 4 Barak model tanklar ile Namer ve Eitan zırhlı personel taşıyıcılarının üretiminin arttırılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten sonra başlatılan saldırılarda söz konusu askeri araçların "başarılı bir şekilde" kullanıldığı vurgulanarak, üretimi arttırılması planlanan askeri araçların saldırılarda 1 milyon kilometreden fazla yol kat ettiği kaydedildi.

Bakanlığın tasdiklediği plan, İsrail Meclisinin de onayına sunulacak.

İsrail Savunma Bakanlığından ayrıca yapılan açıklamada, İsrailli insansız hava aracı (İHA) üreticisi XTEND şirketiyle milyonlarca dolar değerinde FPV dron alımı için mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Söz konusu dronların gelecek aylarda İsrail ordusuna teslim edileceği, XTEND şirketinin orduya dronların kullanımına ilişkin eğitim vereceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

