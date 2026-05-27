ICRC: İsrail 15 Filistinliyi serbest bıraktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu biri kadın 15 Filistinli esiri serbest bıraktığını duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin İsrail tarafından serbest bırakılan 15 kişinin, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakline yardımcı olduğu bildirildi.

Serbest bırakılan kişilerin aileleriyle iletişim kurmalarına ve yeniden bir araya gelmelerine destek verildiği aktarılan açıklamada, 2023'ten bu yana aynı yöntemle serbest bırakılan 2 bin 500'den fazla Filistinlinin naklinin sağlandığı kaydedildi.

Sağlık kaynakları, İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları aç bırakma, psikolojik ve fiziksel işkence nedeniyle serbest bırakılan Filistinlilerin sağlık durumunun "kötü" olduğunu belirtti.

İsrail'in düzensiz aralıklarla gerçekleştirdiği söz konusu tahliyeler, Hamas ile İsrail arasında 13 Ekim 2025'te imzalanan esir takası anlaşması kapsamında gerçekleşiyor. Söz konusu anlaşma kapsamında Tel Aviv, Gazze'den 1700 esiri serbest bırakmıştı.