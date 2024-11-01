İsrail 25 Filistinliyi Serbest Bıraktı

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İsrail, tutukluluk sürelerinin bitmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi serbest bıraktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, çeşitli hapishanelerden cezalarını tamamlayan ve idari tutuklu olan biri çocuk 25 mahkumu serbest bıraktı." ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan kişilerden bazılarının hapishane öncesi ve sonrası fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, mahkumlara karşı işlenen sistematik suç ve işkenceler nedeniyle "bedenlerinin bir deri bir kemik kaldığı" ifade edildi.

Açıklamada, serbest bırakılanlardan bazılarının İsrail cezaevlerinde gördükleri işkenceler sebebiyle sağlık durumlarının çok kötü olduğu ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden 23 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı ve halen hapishanelerde tuttuğu Filistinlilerin sayısının 430'u kadın, 750'si çocuk 11 bin 400'ü aştığı bildirilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike oluşturduğuna" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.