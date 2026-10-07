İsrail, 3 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistin sporuna da darbe vurdu

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımının 3. yılı geride kalırken bu süre zarfında 1000'den fazla sporcu öldürüldü, 300'e yakın spor tesisi zarar gördü.

İsrail saldırılarında Filistin'in yetişmiş sporcu kadrosundan önemli isimler yaşamını yitirdi, tesisler büyük hasarlar aldı.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) verilerine göre Gazze'de son 3 yılda İsrail saldırılarında en az 1000 sporcu öldürüldü.

Konyaspor ile Filistin Milli Futbol Takımı arasında 30 Eylül'de oynanan dostluk maçı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcuyu anmak için 10. dakikanın 14. saniyesinde durduruldu ve stat ışıkları söndürüldü.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sporcular dışında abluka altında tutulan bölgelerde de sporcular, saldırılara ek olarak yetersiz beslenme ve kıtlıkla mücadele ediyor.

Gazze'de birçok profesyonel sporcu da şehit edilirken halk da tesislerin zarar görmesi, İsrail saldırıları ve yetersiz beslenme nedeniyle spordan uzaklaştı.

300'e yakın spor tesisi zarar gördü

İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki 300'e yakın spor tesisini bombaladı.

Bu tesisler arasında İsrail hava saldırılarının hedefi olan PFA'nın genel merkezi de yer alıyor.

Zarar gören tesislerin çok büyük bir bölümü Gazze'de, bir bölümü ise Batı Şeria'da bulunuyordu.

Gazze'de spor faaaliyetleri neredeyse tamamen dururken Batı Şeria'da ise İsrail'in uyguladığı hareket kısıtlamaları nedeniyle spor organizasyonları aksıyor, erteleniyor ya da yapılamıyor.

Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'dan fazlası tahrip edildi

İsrail saldırıları sonucu Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'dan fazlası tahrip edilirken futbol sahaları "mezarlık" olarak da kullanıldı.

Bölgedeki birçok stat, İsrail hava ve topçu saldırıları sonucu yıkılan yapılar arasındaydı ve bazı futbol sahaları, bazı mezarlıkların aşırı kalabalık olması veya erişilememesi nedeniyle geçici mezarlık olarak da hizmet verdi.

İsrail birliklerinin Ocak 2024'te Yarmouk Stadı'nı Filistinli tutuklular için geçici hapishane olarak kullandığına dair bir video da ortaya çıktı.