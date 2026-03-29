İsrail, 5 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
İsrail, 5 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı

29.03.2026 17:58
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı.

Filistinli esirler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alınarak Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

ICRC Sözcüsü Emani Nauk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin serbest bırakılan 5 esirin sınır kapısından hastaneye ulaştırılmasını sağladığını ve aileleriyle yeniden bir araya gelmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Nauk, Kızılhaç'ın Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara erişemediğini belirterek, tutukluların durumlarının incelenmesine ve aileleriyle iletişim kurmalarına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Serbest bırakılan Filistinli esirler ise İsrail hapishanelerinde ağır insani şartlar altında kaldıklarını ve kendilerine kasıtlı işkenceler yapıldığını anlattı.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olduğunu bildirmişti.

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli kurumların 5 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, 5 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail, 5 Filistinli Esiri Serbest Bıraktı - Son Dakika
