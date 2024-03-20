İsrail, 50 yılın ardından liberal demokrasi kategorisinin dışında kaldı

İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren V-Dem Enstitüsü tarafından yayınlanan küresel demokrasi endeksine göre, İsrail, 50 yılın ardından ilk kez liberal demokrasi kategorisinin dışında kaldı.
V-Dem Enstitüsü, her yıl küresel demokrasi endeksini ölçmek için hazırladığı raporunun 8'incisini yayımladı.
"Demokrasi Raporu 2024: Demokrasi Sandıkta Kazanıyor ve Kaybediyor" adıyla yayımlanan rapora göre, 2023 yılında dünyadaki ortalama bir insanın sahip olduğu demokrasi düzeyi 1985'teki seviyelere gerilerken, ülke bazlı ortalamalara göre ise 1998 yılına geri dönüldü.
Raporda, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillere yönelik aralıksız saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen İsrail'e ilişkin veri dikkati çekiyor.
Dünya nüfusunun yüzde 29'una tekabül eden 2,3 milyar insanın liberal ve seçime dayalı demokrasilerin var olduğu ülkelerde yaşadığı belirtilen raporda, İsrail, 50 yılı aşkın süredir ilk kez liberal demokrasi kategorisinin dışında kaldı.
Raporda, İsrail'in artık seçime dayalı demokrasi olarak sınıflandırıldığı bu düşüşünün, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin geçen yıl gündeme getirdiği tartışmalı yargı reformu yasasına bağlandığı raporda, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in uzun zamandır sahip olduğu liberal demokrasi statüsünü 2023'te kaybetmesi dikkate değer. 50 yılı aşkın süredir ilk kez seçime dayalı demokrasi olarak sınıflandırılıyor. Bunun temel nedeni, hukukun şeffaflığı ve öngörülebilirliğinin ölçüldüğü göstergelerdeki önemli düşüşler ve hükümetin yargıya yönelik saldırılarıdır."
Raporda, İsrail Meclisinin 2023'te Yüksek Mahkeme'nin parlamento kararlarını gözden geçirme yetkisini ortadan kaldıran ve böylece yürütme yetkisi üzerindeki denetimleri baltalayan yasa tasarısını kabul ettiğine işaret edilirken, ciddi düşüş gösteren göstergeler arasında işkence yasağı da yer aldı.
Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun reform planını iptal etmişti
Netanyahu, göreve geldikten kısa bir süre sonra, Yüksek Mahkeme'nin parlamento kararlarını gözden geçirme yetkisinin sınırlandırılmasından yargıçların atanma şeklinin değiştirilmesine kadar yargıçların yetkilerinin kısıtlanmasını öngören ve tartışmalara neden olan yargı reformu planını açıklamıştı.
Yüksek Mahkeme yargıçları ocak ayının başında 7'ye karşı 8 oyla, ülke çapında protestolara yol açan tartışmalı yargı reformu yasasını, "demokratik İsrail devletinin temel karakterine ciddi ve benzeri görülmemiş zarar verdiği" gerekçesiyle iptal etmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, 50 yılın ardından liberal demokrasi kategorisinin dışında kaldı - Son Dakika
Ankara'da gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifade vermek üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aşut'un, İzmir'de cezaevinde bulunan bir mahkuma para göndermesiyle 'terörün finansmanına fon oluşturma' suçunu işlediği iddia edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aşut serbest bırakıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili ifadeler kullandığını belirterek, korkunun ecele faydası olmadığını söyledi. Dağ, İzmir'deki ekonomik kalkınma stratejilerini anlattığı toplantıda, trafik sorununu çözmeyi ve yeni çevre yolunu İzmir'e kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi kentin ekonomik kalkınmasında stratejik alanlar olarak belirlediklerini ifade etti.
Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, Ramazan ayı kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altay, bu yıl 870 Ramazan kolisi dağıttıklarını ve başvuruların devam ettiğini belirtti. Başvuruların çoğunluğunun nakit para talepleri olduğunu ifade eden Altay, dernek olarak alışveriş çekleri ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Beyoba Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek 5 yılda yapılan ve gelecek dönem yapılacak hizmetlerden bahsetti. Dutlulu, halkın desteğini isteyerek 31 Mart'ta yaşanacak zaferin heyecanını paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı açılışında yaptığı konuşmada, halka hesap vermenin önemini vurguladı ve mal beyanını açıkladığını belirtti. Yavaş, kamu yöneticilerinin göreve başladığı ve bıraktığı zamanki mal varlığını açıklaması gerektiğini söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Seçer, Atatürk Büstü'nün açılışını gerçekleştirdi ve huzurevi bahçesinin peyzaj düzenlemesini inceledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'de vatandaşlarla bir araya gelerek yerel tohumların dağıtımını gerçekleştirdi. Çerçioğlu, tarımsal üretimi çeşitlendirerek üreticilerin daha fazla kazanabilmesi için projelerini sürdüreceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?