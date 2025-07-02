İsrail, 55 Filistinli Gazeteci Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, 55 Filistinli Gazeteci Gözaltına Aldı

02.07.2025 17:27
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İsrail, Gazze'deki soykırım sürecinde 55 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı, 49'u tutuklu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırımın başından bu yana 55 Filistinli gazeteciyi gözaltına altına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin gazetecileri hedef alma politikasını tırmandırmaya devam ettiği, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın başından bu yana 55 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı, bunlardan 49'unun halen tutuklu bulunduğu" belirtildi.

İsrail'in gazetecileri hedef alma politikasını idari tutuklamalar yoluyla da tırmandırdığı kaydedilen açıklamada, "Suçlama yöneltilmeden uygulanan idari tutuklama kapsamında İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci sayısı 22'ye yükseldi. Bu gazetecilerin sonuncusu, hakkında 6 ay süreyle idari tutuklama kararı verilen Ahmed el-Hatib oldu." ifadelerine yer verildi.

İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tırmanış gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, haziran ayı başından itibaren İsrail hapishanelerinde tutulan idari tutuklu sayısının 3 bin 562'ye ulaştığı aktarıldı.

Filistinli Esirler Cemiyetinin verilerine göre, Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana gazetecilere yönelik en az 192 tutuklama ve alıkoyma vakası kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde 47'si kadın, 440'tan fazlası çocuk olmak üzere 10 bin 400'den fazla Filistinli bulunuyor. Bunlar arasında 3 bin 562 idari tutuklu ve 2 bin 214 "yasadışı savaşçı" olarak nitelendirilen Gazzeli bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, 55 Filistinli Gazeteci Gözaltına Aldı - Son Dakika

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