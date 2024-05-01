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- İsrail, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Erez Sınır Kapısı'nı Gazze'ye insani yardım için açtı

TEL AVİV - İsrail, 7 Ekim olaylarının ardından ilk kez Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 208 gündür devam ederken, İsrail, 7 Ekim olaylarının ardından ilk kez Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini artırmak için Erez Sınır Kapısı'nı açtı.

Erez Sınır Kapısı'nın açılması aylardır Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce sivile insani yardımların ulaştırılması için uluslararası yardım kuruluşlarının temel taleplerinden biriydi. Erez, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyareti sırasında açıldı.

İsrail'in Gazze Koordinasyon ve İrtibat Dairesi Başkanı Albay Moshe Tetro, geçişin her gün açık olacağını ve Gazze'ye günde 500 yardım kamyonun girmesi yönündeki hedefe ulaşılmasına yardımcı olmasını umduğunu söyledi.