İsrail, 7 Filistinli Mahkumu Sınır Dışı Etti

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- İsrail'in sınır dışı ettiği 7 Filistinli mahkum Refah'ta

KAHİRE - İsrail'in bugün esir takası çerçevesinde sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkum, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.

İsrail, bugün esir takası çerçevesinde 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sınır dışı edilmeleri şartıyla serbest bıraktığı 7 Filistinli mahkumun Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaştığı aktarıldı.