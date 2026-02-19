İsrail, 94 Filistinli Gazeteciyi Alıkoydu - Son Dakika
İsrail, 94 Filistinli Gazeteciyi Alıkoydu

19.02.2026 18:13
CPJ, Ekim 2023-Ocak 2026 tarihleri arasında İsrail'in Filistinli gazetecilere işkence yaptığını açıkladı.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Ekim 2023-Ocak 2026 tarihleri arasında en az 94 Filistinli gazeteciyi alıkoyduğunu belirtti.

Uluslararası basın örgütü CPJ, "Cehennemden döndük: Filistinli gazeteciler, İsrail hapishanelerindeki işkence hikayelerini anlatıyorlar" başlığıyla bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırıları başlattığı Ekim 2023'ten itibaren hem kendi sınırlarında hem de işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik alıkoymalara dikkat çekildi.

İsrail'in söz konusu tarihten itibaren Gazze Şeridi'nde 32, Batı Şeria'da 60 gazeteciyi gözaltına aldığı aktarılan raporda, İsrail'in kendi sınırları içinde ise 2 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Ekim 2023'ten Ocak 2026'a kadar toplam 94 Filistinli gazetecinin İsrail tarafından gözaltına alındığı vurgulanan raporda, bu gazetecilerden 30'unun 17 Şubat tarihine kadar hala serbest bırakılmadıklarına işaret edildi.

İsrail'in bu süre zarfında serbest bıraktığı 59 Filistinli gazeteciyle röportajlar yaptığı belirtilen raporda, "Bunlardan bir kişi hariç hepsi İsrail'deki gözaltı sürecinde işkence, kötü muamele veya diğer şiddet biçimlerine maruz kaldıklarını anlattı." ifadeleri yer aldı.

Görüşme yapılan Filistinli 58 gazeteciden 48'inin hiçbir suçtan yargılanmadığı ve İsrail'in idari gözaltı sistemi altında alıkonuldukları vurgulanan raporda, bunlardan en az 21'inin yeterli hukuki temsilden mahrum bırakıldığı, 17 gazetecinin ise avukatla hiç görüşmelerine izin verilmediği ifade edildi.

Söz konusu gazetecilerden 27'sinin tıbbi ihmale maruz kaldığı aktarılan raporda, "Cinsel şiddete dair açıklamalar tanıklıklarda tekrar tekrar yer aldı." denildi.

Uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekir

Raporda sözlerine yer verilen Gazetecileri Koruma Komitesi Genel Müdürü Jodie Ginsberg, "Bu tanıklıkların kapsamı ve tutarlılığı, münferit kötü muamelenin çok ötesinde bir şeye işaret ediyor." dedi.

Onlarca gazetecinin bağımsız olarak fiziksel ve psikolojik istismarı anlattığı durumda, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Ginsberg, "İnsani hukuk, tutukluların muamelesi için kesin standartlar belirler ve bu standartlara uyulmaması durumunda anlamlı bir hesap verebilirlik olmalıdır." dedi.

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Sara Qudah da İsrail hapishanelerinde Filistinli gazetecilere yönelik kötü muamelenin münferit olaylar olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"CPJ, onlarca vakada, gazetecilere çalışmaları nedeniyle uygulanan darp, aç bırakma, cinsel şiddet ve tıbbi ihmal gibi tekrarlanan bir dizi istismarı belgeledi. Bunlar, gazetecileri sindirmek, susturmak ve tanıklık etme yeteneklerini yok etmek için kasıtlı bir stratejiyi ortaya koyuyor."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
