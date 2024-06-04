İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın alacak - Son Dakika
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İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın alacak

İsrail, ABD\'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın alacak

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD ile yapılan anlaşma sonucunda 25 adet F-35 savaş uçağının satın alınacağını duyurdu. Uçakların teslimatı 2028'den itibaren başlayacak ve her yıl 3 veya 5 uçak teslim edilecek. İsrail'in alacağı F-35'lerin parası ise ABD'nin askeri yardımlarından karşılanacak.

04.06.2024 19:23
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İsrail'in ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın almasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ABD'den 25 adet F-35 alacağı belirtildi.

Tel Aviv yönetimine F-35 satışına öngören anlaşmanın taraflarca imzalandığı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında uçakların 2028'den itibaren İsrail'e teslimatına başlanacağı ve her yıl 3 veya 5 uçağın teslim edildiği kaydedildi.

Parası ABD'nin askeri yardımlarından ödenecek

İsrail'in alacağı F-35'lerin parası olan yaklaşık 3 milyar doların ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı askeri yardımdan karşılanacağı aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi bu anlaşma öncesinde ABD'ye 50 adet F-35 siparişi vermişti. Bugüne kadar bu uçakların 36'sı İsrail'e teslim edildi.

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.

Washington yönetimi buna ek olarak nisan ayında İsrail'e 26 milyar daha yardım paketini onaylamıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in en büyük silah destekçisi olarak ABD öne çıkıyor.

Gazze'de katliam yapan İsrail'in bu saldırın çoğunda ABD bombalarını kullandığı biliniyor.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın alacak - Son Dakika

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