İsrail-ABD İlişkileri: İran'a Saldırı Meselesi

İsrail, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılmak için müzakereleri bekleme kararına karşın, iki ülke arasındaki müzakerelerin sonuç getirmeyeceğini düşünüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bugün İran'ın misillemeleri sırasında Hayfa'da isabet alan bir bölgeyi ziyareti sırasında AA muhabirinin ABD'nin İran'a doğrudan saldırılar konusundaki tutumuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

ABD'nin 2 hafta süre vermesinin ardından İsrail'in müzakerelere inanıp inanmadığına ilişkin soruya Saar, "İran yanıltıcı davranıyor. Bugün ABD ile müzakerelere hazır olmadıklarını açıkladılar." şeklinde cevap verdi.

Saar, uzun süredir yürütülen müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmadığını ve yine çıkmasını beklemediklerini belirtti.

Diğer yolların tükenmesinin ardından İran'a yönelik saldırılara başladıklarını iddia eden Saar, İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit olduğunu ve kendilerini yok etmek için gerekli silahları elde etmek için çalıştığını savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD'ye siyasi ve savunma desteği için teşekkür ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın halkının çıkarları doğrultusunda karar alacağını ve İsrail'in kendi adına "elinden gelenin en iyisini yapacağını" söyledi.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.