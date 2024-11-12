İsrail, ABD'nin Gazze İçin Yardım Taleplerini Karşılamadı - Son Dakika
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İsrail, ABD'nin Gazze İçin Yardım Taleplerini Karşılamadı

Uluslararası kuruluşlar, İsrail'in ABD'nin Gazze'ye insani yardım taleplerine yanıt vermediğini belirtti.

12.11.2024 14:52
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Uluslararası yardım kuruluşları, İsrail'in ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermesi taleplerini karşılamadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen ay İsrail'e Gazze'ye daha fazla gıda ve diğer acil yardımları "süratle" ulaştırması için verdiği 30 günlük süre dolarken, yardım kuruluşları konuya dair ortak bir rapor hazırladı.

Raporda, Anera, Care, MedGlobal, Mercy Corps, Norveç Mülteci Konseyi, Oxfam, Refugees International ve Save the Children gibi insani yardım organizasyonları, İsrail'in ABD'nin Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım girişine müsaade etmesi taleplerini yerine getirmediğine dikkati çekti.

ABD'nin taleplerine uyulmasına ilişkin 19 maddenin sıralandığı raporda, İsrail'in bunların 15'ine uymadığı, 4'üne ise kısmen uyduğu ifade edildi.

Raporda, ABD'nin taleplerinin iletildiği 30 gün öncesine göre Gazze'de insani durumun daha vahim bir hal aldığı vurgulanarak, "İsrail, ABD'nin sadece insani yardım kriterlerini karşılamada başarısız olmakla kalmadı aynı zamanda özellikle Kuzey Gazze başta olmak üzere sahadaki durumu dramatik bir şekilde kötüleştiren adımlar attı." değerlendirilmesi yapıldı.

Biden yönetimi, taleplerine uymaması halinde Tel Aviv'e askeri desteğin azaltılabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından imzalanan 13 Ekim tarihli bir mektupta ise İsrail'e, diğer hususların yanı sıra her gün en az 350 kamyon dolusu yardımın Gazze'ye girmesine izin vermesi ve kuşatma altındaki bölgeye beşinci bir geçiş kapısı açması çağrısı yapılmıştı.

İsrail'in bölgede durumu iyileştirmeye yönelik bir dizi adım attığını açıklamasına karşın ABD'li yetkililer de yardım kuruluşlarına benzer şekilde İsrail'in hala yeterli adım atmadığının sinyalini veriyor.

Tel Aviv yönetimi, ekimde Gazze'ye günde ortalama 57 kamyon girdiğini, kasım ayının ilk haftasında ise bu sayının 81'e çıktığını açıklamasına karşın BM ise bu sayının daha düşük olduğunu, ekim başından bu yana günde 37 kamyon girdiğini ifade ediyor.

Gazze'ye insani yardımlardan sorumlu İsrail askeri birimi COGAT ise ekim ayında yardım kamyonu sayısındaki düşüşün Yahudi bayramları ve Gazze'ye saldırıların başlangıcı olarak görülen 7 Ekim 2023'ün yıl dönümündeki anma törenleri nedeniyle geçişlerin kapatılmasından kaynaklandığını ileri sürüyor.

"İsrail'in bunu yaptığı (yardımları engellediği) inkar edilemez"

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İnsan Hakları Ofisi Müdürü Charles Blaha da yardım kuruluşlarının tespitlerine katılarak İsrail'in Gazze'ye yardımlara tam olarak müsaade etmediğini aktardı.

Blaha, İsrail'in yardımları kısıtladığının anlaşılmamasının mümkün olmadığına işaret ederek, "İsrail'in bunu yaptığı (yardımları engellediği) inkar edilemez." dedi.

Charles Blaha, ayrıca, İsrail'in Biden yönetiminin taleplerini karşılamadığı ancak yetkililerin muhtemelen ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını gerekçe göstereceği ve askeri destek üzerinde kısıtlamalarda bulunmayacağı yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, ABD'nin Gazze İçin Yardım Taleplerini Karşılamadı - Son Dakika

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