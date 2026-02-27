İsrail, ABD'nin İran'a Saldırabileceğini Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, ABD'nin İran'a Saldırabileceğini Değerlendiriyor

27.02.2026 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığını değerlendirirken, diplomatik ve askeri önlemler alıyor.

İsrail, son yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıya yaklaştığını tahmin ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin son bölgesel gelişmelere bakarak "İran'a muhtemel ABD saldırısına" ilişkin değerlendirme yaptığını bildirdi.

Haberde, son 24 saat içerisinde "saldırının habercisi" olarak değerlendirilen bir dizi işaret ve eylemin meydana geldiğine işaret edildi.

ABD'nin İsrail'deki diplomatlarının ülkeden çıkışı çağrısı yapması ve diğer Batı ülkelerinin büyükelçiliklerinin yaptığı acil durum çağrılarının bu işaretlerden olduğu belirtilen haberde, İsrail'in ABD'den erken bir güncelleme alındığında, bu güncellemeyi halka da açıklayacağı kaydedildi.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın İran'a müzakerelerin başarıya ulaşması için tanıdığı son tarihin 1 Mart Pazar günü olduğu, buna karşın teknik görüşmelerin 2 Mart Pazartesi günü Viyana'da yapılmasının planlandığı hatırlatıldı.

KAN'ın haberine göre, İsrail savunma yetkilileri, herhangi bir olayın geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği, hassas bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bu değerlendirme kapsamında, İsrail ordusu hava savunma sistemlerinin alarm seviyesini yükseltti, yerel yetkililere eğitim verilmesi, roket ve füze saldırı senaryolarına yönelik temel altyapının hazırlanması dahil olmak üzere iç cephede acil durum prosedürlerini sıkılaştırdı.

Siyasi çevreler, İsrail'in savaş istemediğini iddia ederken "İran veya vekillerinden" doğrudan bir saldırı olması durumunda güç kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Güvenlik kaynakları, askeri hazırlıkların yanı sıra, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için diplomatik çabaların da sürdüğünü, ancak durumun tüm bölgede "bıçak sırtı" olduğunu belirtti.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesi gerektiğini savunuyor.

İran ile müzakereler sürerken ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gidiyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ABD'nin İran'a Saldırabileceğini Değerlendiriyor - Son Dakika

Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:30:47. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, ABD'nin İran'a Saldırabileceğini Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.