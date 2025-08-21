İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı

21.08.2025 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 10 Filistinliyi serbest bıraktı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan 10 Filistinli, Han Yunus'un doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye giriş yaptı. Söz konusu Filistinlilerin bitkin olduğu, bazılarının vücudunda işkence izlerinin görüldüğü aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinliler, yaptıkları açıklamalarda, son derece ağır insanlık dışı şartlarda tutulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.

İsrail, zaman zaman Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri küçük gruplar halinde serbest bıraksa da bu kişilerde ciddi açlık belirtileri ve ağır fiziksel işkence izleri gözlemleniyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in kara saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'den binlerce kişiyi alıkoyduğunu, bu kişiler arasında kadınlar, çocuklar, sivil savunma ve sağlık personelinin de bulunduğunu, ayrıca bu kişilerin akıbetinin gizlendiğini ve ağır koşullarda tutulduğunu vurgulamıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'nde öldürme, açlıkla cezalandırma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri içeren bir soykırım yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, uluslararası çağrıları ve Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma yönündeki kararlarını hiçe saymaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 20:49:20. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, ağır koşullarda alıkoyduğu 10 Gazzeliyi serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.