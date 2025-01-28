İsrail, Arakib Köyü'nü 235. Kez Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Arakib Köyü'nü 235. Kez Yıktı

İsrail askerleri, Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü tekrar yıkarak evsiz bıraktı.

28.01.2025 15:16
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İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin düzenledikleri baskının ardından köyü 235'inci kez yıktığını belirtti.

İsrail askerlerinin, son 15 yıldır Arakib'deki Filistinli bedevilerin evlerini yıktığını söyleyen Turi, Filistinli ailelerin köyü yeniden inşa etmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Turi, "İsrail güçlerinin Filistinlileri kışkırtmak için her yolu denediğini, onlara saldırdığını ve çete gibi davrandığını" kaydetti.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirtiyor.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail askerlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Arakib Köyü'nü 235. Kez Yıktı - Son Dakika

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