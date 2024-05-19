İsrail askeri, Gazze Şeridi\'nde hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Haber, İsrail ordusunun sitesinden yapılan açıklamayla paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nde 15 Mayıs'ta ağır yaralanan 202. Tabur'da görev yapan Gal Shabbat'ın (24) aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Konuyla alakalı detaylı bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 631'e yükseldi.