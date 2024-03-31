İsrail Askeri Hizbullah Tarafından Yapılan Roket Saldırısında Yaralandı

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İsrail ordusu, Hizbullah tarafından yapıldığı belirtilen roket saldırısında bir askerin hafif yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, roket saldırılarının sabah saatlerinde Kiryat Şmona yerleşim birimi yakınlarına yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıda hafif şekilde yaralanan bir askerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Hizbullah'ın Margaliot ve Malikiye bölgelerine de roket saldırıları düzenlediği kaydedilen açıklamada, buna karşılık veren İsrail uçaklarının Lübnan'ın Hiyam ve Rab Selasin bölgelerinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu ve Hula beldesi yakınındaki bölgelere top atışları yapıldığı kaydedildi.

Hizbullah'tan saldırı açıklaması

Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney topraklarından İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine farklı silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Şebaa Çiftliklerinde yer alan topçu birliğine insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği, ayrıca İsrail'in sınır üzerinde yer alan Malikiye ve Ramim mevzilerinin füzelerle vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.