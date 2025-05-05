İsrail Askeri Liderden Saldırılar İçin Uyarı - Son Dakika
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İsrail Askeri Liderden Saldırılar İçin Uyarı

Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze'ye yönelik kara saldırılarında esir kayıplarına dikkat çekti.

05.05.2025 00:06
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarının genişletilmesi durumunda İsrailli esir kayıpları konusunda uyardığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Zamir'in Başbakan Netanyahu ve diğer kabine üyelerine Gazze'ye saldırıların genişletilmesi durumundaki riskler konusunda uyardığı aktarıldı.

Zamir, "Savaşın iki temel hedefi olan Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirleri kurtarmak arasındaki bağın kurulmasında sorun var. Çünkü bu iki hedef sahada kararlar alınırken çatışabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye kara saldırılarını genişletmesi konusunda uyarıda bulunan Zamir, "Büyük çaplı bir kara harekatı yaparsak esirleri kaybedebileceğimizi hesaba katmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin konuya ilişkin açıklamasında, "Bütün esirler geri dönmeden İsrail'in zaferinden bahsedemeyiz. Onların kaybı milli kayıp anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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