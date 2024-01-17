İsrail askeri Tulkerim\'de baskın sırasında ağır yaralandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "Tulkerim'de binalarda arama yaptığı, şüpheli onlarca kişiyi sorguya çektiği ve aranan kişileri gözaltına aldığı" belirtildi.

Baskın sırasında İsrail güçlerine ateş edildiği ve molotof kokteyli atıldığı, İsrail güçlerinin saldırıya insansız hava aracıyla (İHA) karşılık verdiği ve çok sayıda silahlı kişiyi öldürdüğü aktarıldı.

Bir İsrailli yedek askerin baskın sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Baskında "aranan 7 kişinin gözaltına alındığı ve İsrail askerlerine zarar vermek için yolların altına döşenmiş onlarca patlayıcı bulunduğu" ifade edildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Kamptaki Filistinlilerin evleri İsrail askerleri tarafından basılırken, kamp çevresi de kuşatılmıştı. Bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerinin girişlerinde ise zırhlı araçlar konuşlanmıştı.

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı İHA ile bombalamıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.