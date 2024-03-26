İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerine düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya kentinde 20'li yaşlarda bir gencin, ayaklarından gerçek mermi ile yaralandığı, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmalarda da bir kişinin daha ayağından yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ekiplerimiz, İsrail ordusunun Nablus ve Kalkilya kentlerine baskını sırasında gerçek mermi ile yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı." ifadeleri kullanıldı.
Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentindeki kasabalara, Cenin kenti ve mülteci kampı ile Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerindeki beldelere ve Filistinlilere ait evlere baskın düzenlediğini kaydetti.
Balata Mülteci Kampı'na zorla giren askerler ve Filistinliler arasında çatışma çıktığını ifade eden tanıklar, askerlerin baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktardı.
İsrail güçlerinin ayrıca kampta yer alan Fetih Hareketi'ne ait bir merkezi patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisi verildi.
Kalkilya kentinde de birçok beldeye giren askerler ile Filistinliler arasında olayların çıktığı kaydedildi.
İsrail güçlerinin Cenin kentindeki baskınlarında da çatışma çıktığı ve gözaltına alınanlar olduğu ifade edildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Baskınlar sırasında sık sık Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıkıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 2 kardeşi içinde bulundukları otomobile ateş açarak öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen 3 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların kardeşlere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan cezalandırılmaları istendi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kars'ta kışın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreyi geçen Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Özel İdare ekipleri tarafından açılan kapalı köy yolu, vatandaşların kışa yeniden hazırlanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ise hayatı durma noktasına getirdi.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki gençler, Yörükali Mahallesi'nde sahurda bir araya gelerek geleneksel enstrümanlarla köy sakinlerini eğlendirdi. Mahalle sakinleri, gençlere bahşiş dağıtırken bazıları ise bahşişleri camdan serpti. Geleneğin yerine getirilmesinin ardından grup hep birlikte sahur yaptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu örgütü lideri ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri ve diğer iki şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.
Eskişehir İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe müftülükleri engelli koordinatörlükleri ile hayırseverlerin katkılarıyla Şahver Sultan Engelsiz Camii'nde engelli vatandaşlar ve yakınları için iftar programı düzenledi. Programa İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl ve ilçe engelli koordinatörleri, Engelli kurslarında eğitim veren öğreticiler, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı. İftar sonrası Osmanlı şerbeti ve geleneksel ikramlar yapıldı. Programa katılan engelli vatandaşlar ve yakınları programdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Antalya'nın Serik ilçesinde, isimleri henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar kullanıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri açıklanırken, Aydın'da da geçtiğimiz yıl en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma olarak belirtildi. Aydın'da en çok kullanılan erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ali, Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Hasan, Murat, İsmail ve Yusuf oldu. Kadınlarda ise en çok tercih edilen isimler Fatma, Ayşe, Hatice, Emine, Zeynep, Elif, Fadime, Özlem, Meryem ve Zehra oldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, otobüsle şehir turu yaparak, Mersin halkını selamladı. Tur boyunca yurttaşlar; sokaklardan, evlerinden ve arabalarından Seçer'e sevgi gösterisinde bulundu. Yenişehir ilçesine bağlı Pozcu semtinde başlayan ve yol boyunca genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin büyük ilgi gösterdiği şehir turu, Mezitli'de sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?