İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 2 kişiyi öldürdüğü, 4'ünü de yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Tulkerim kentine baskın düzenleyerek Nur Şems Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı. Kampta Filistinli silahlı gruplarla, İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Kamp sakinlerinden Kemal Ahmed Cabir AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta çatışma sesi duyduklarını daha sonra İsrail güçlerinin, bir evi patlattığını, evin yandığını ve civardaki evlerin de zarar gördüğünü söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda, bir çocuk ile bir kadının öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri, Filistinli adamı canlı kalkan olarak kullandı

Kamp sakinlerinden 60 yaşındaki Şefik Cad, İsrail askerlerinin bir önceki baskında evinin bir kapısını havaya uçurduklarını, bugün de bir diğer kapıyı patlattıklarını, sonra evin içine küçük bir dron sokarak eşi ve çocuklarıyla birlikte evden çıkmasını istediklerini aktardı.

Bir askerin kendisini aradığını, sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte bir odaya hapsettiğini ve sorguya çektiğini kaydeden Cad, şunları ifade etti:

"Komşumun evine giderken beni canlı kalkan olarak kullandılar. Bir oyuncakçı dükkanına giderken de beni canlı kalkan olarak götürdüler. Yanlarında bir de köpek vardı. Asker beni eve gitmeye zorladı. Benden içeri girmemi istedi. Kapıyı çaldım kimse cevap vermedi. Askere evde kimsenin olmadığını söyledim. Sonra evi patlattılar ardından da benim evime girdiler. Arama yaptılar ve eşyalara zarar verdiler."

İsrail askerlerinin, kampa baskın düzenleyerek, Filistinlileri direniş güçlerine karşı isyan ettirmeye çalıştığını belirten Cad, "Ama biz isyan etmeyeceğiz ve direniş güçlerine sırtımızı dönmeyeceğiz. Onların yanında duracağız, onlar bizim evladımız." ifadesini kullandı.

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş ise İsrail ordusunun, su şebekesi, yol ve kanalizasyon dahil olmak üzere kampın altyapısını tahrip ettiğini ve bir evi bombalayarak yanmasına neden olduğunu dile getirdi.

İsrail askerleri, yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı

İsrail askerleri 22 Haziran'da da Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri baskında 3 genci silahla yaralamış ve yaralı gençlerden birini aracın kaputuna bağlayarak canlı kalkan olarak kullanmıştı.

Görgü tanıkları, askerlerin, bölgeden çekilirken herhangi bir bombalı saldırıya ya da ateş açılmasına maruz kalmamak için Filistinli genci canlı kalkan olarak kullandığını ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, 24 Haziran'da günlük basın toplantısında, "Videoyu gördüm. Şok ediciydi. Bir insanın 'canlı kalkan' olarak kullanılması asla kabul edilemez." demişti.

Almanya da yaralı Filistinlinin askeri aracın kaputuna bağlanmasını kınamıştı.