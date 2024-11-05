İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Vurdu - Son Dakika
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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Vurdu

Kabatiye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

05.11.2024 19:16
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İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde Filistinlilere ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, 3 Filistinlinin İsrail ordusunca açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 770'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Vurdu - Son Dakika

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