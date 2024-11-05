İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Vurdu

Güncel

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Kabatiye beldesinde 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde Filistinlilere ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, 3 Filistinlinin İsrail ordusunca açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 770'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.