 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. İsrail askerleri tarafından gerçek mermilerle hedef alınan Kassam Yasin'in hayatını kaybettiği açıklandı. Son ölümle birlikte işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 374'e ulaştı.

İsrail askerleri Batı Şeria\'da bir Filistinliyi öldürdü
27.01.2024 - 10:51,
Abone Ol

İsrail askerlerinin baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Cenin'deki İbn-i Sina Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerini tarafından karnından ve leğen kemiğinden gerçek mermilerle hedef alınan Kassam Yasin'in (27), hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerleri Cenin'in Deyr Ebu Daif köyüne gece yarısı baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin söz konusu köyden, gerçek mermilerle vurulan ve çok ciddi şekilde yaralanan bir kişiyi hastaneye naklettiğini duyurmuştu.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 374'e ulaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


11:22
Yılmaz Erdoğan'ın dizisi 'İnci Taneleri' yayınlandı, pavyon ücretlerine zam geldi Yılmaz Erdoğan'ın dizisi 'İnci Taneleri' yayınlandı, pavyon ücretlerine zam geldi
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:35:56. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement