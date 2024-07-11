İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi. Çıkan çatışmada 17 yaşındaki Ali Hasan Ali Rubayia hayatını kaybetti. Ayrıca, baskında 2 Filistinli çocuk da yaralandı. İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli sayısı 573'e ulaştı.

11.07.2024 19:01
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Meyselun kasabasına baskın düzenledi. Çıkan çatışmada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Ali Hasan Ali Rubayia hayatını kaybetti.

Meyselun yakınlarında yer alan Siris köyündeki baskında da Filistinli 2 çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 573'e ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü - Son Dakika

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