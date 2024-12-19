İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinli Kadını Öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 80 yaşındaki Filistinli kadın hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.
Baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Söz konusu olaylarda 3 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
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