İsrail askerleri Batı Şeria'da saldırı düzenledi: 2 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da saldırı düzenledi: 2 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri Nablus kentindeki El-Halle bölgesine baskın düzenledi ve gerçek mermiyle ateş açarak göz yaşartıcı gaz bombaları attı. Bölge sakinlerinden Ramazan Sadık başından ve göğsünden vurularak öldü. İsrail askerlerinin El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Aynun bölgesindeki Sair beldesinde yakın mesafeden ateş ettiği Filistinli Murad Ceradat hayatını kaybetti. İsrail askerleri Kalkilya kentinin Hable beldesine de baskın düzenledi ve bir Filistinli gerçek kurşunlarla yaralandı.

30.07.2024 22:51
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde ve kuzeyinde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Nablus kentindeki El-Halle bölgesine baskın düzenledi. Askerler Filistinlilerin evlerine gerçek mermiyle ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

Bölge sakinlerinden Ramazan Sadık (45), evinin önünde dururken, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu başından ve göğsünden vurularak öldü.

İsrail askerlerinin El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Aynun bölgesindeki Sair beldesinde yakın mesafeden ateş ettiği Filistinli Murad Ceradat (16) hayatını kaybetti. Askerler, Kızılay ekiplerinin Ceradat'a ulaşmasına izin vermedi.

Aktivistler ve gazeteciler sosyal medyada, İsrail askeri noktasının yanında yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gösteren fotoğraflar paylaştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kalkilya kentinin Hable beldesine baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Hable beldesinde göğsünden ve elinden gerçek kurşunlarla yaralanan bir Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da saldırı düzenledi: 2 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da saldırı düzenledi: 2 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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