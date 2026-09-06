İsrail askerleri Batı Şeria'daki camide namaz kılanlara ses bombası attı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki bir caminin içine ses bombası attı.

Filistin'in Sesi radyosunun haberine göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesine yaptığı baskın sırasında bir camide namaz kılanların üzerine ses bombası attı.

Filistin'in Sesi radyosunun sosyal medya hesaplarında cami halısının üzerindeki ses bombasını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus vilayetine bağlı Madma köyündeki bir camide İsrail ordusunun gaz bombaları atması sonucu ibadet eden Filistinliler de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Bizarya beldesinde, sabaha karşı Nureddin Zengi Camisi'ni yakma girişiminde bulunmuş, bölgedeki duvarlara ırkçı ifadeler yazmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Bizarya beldesindeki Nureddin Zengi Camisi'nin kapılarını kıramayınca caminin hemen yanında yer alan Filistinlilere ait bir evin odasını ateşe vermişti.

Radikal İsrailliler, 26 Temmuz'da Tulkerim'in güneyindeki Kur köyünde bir camiyi ve Nablus'un güneyindeki Kusra'daki yapım aşamasında olan başka bir camiyi yakma girişiminde bulunmuştu.

Son aylarda İsrail'in camilere yönelik saldırıları daha sık ve çeşitli hale geldi. İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bomba atmaktan kundaklama girişimlerine ve cami duvarlarına ırkçı sloganlar yazmaya kadar çeşitli ırkçı ve saldırgan eylemler gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları kapsamında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların tahrip edilmesi, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi ve yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar gerçekleştiriliyor.