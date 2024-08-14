İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

14.08.2024 13:16
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun gece ve sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 12 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının yaklaşık 10 bin 100 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu verilerin Gazze Şeridi'nde "sayıları binlerle ifade edilen" alıkonulmaları içermediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 630 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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