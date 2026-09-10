İsrail askerleri belgeselde Gazze'de 'gizli sistem' itirafını yaptı - Son Dakika
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İsrail askerleri belgeselde Gazze'de 'gizli sistem' itirafını yaptı

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İsrail ordusunda görevli bazı kişiler, Venedik Film Festivali'nde gösterilen NAZA belgeselinde Gazze saldırılarında gece vakti aileleriyle birlikteyken bazı Filistinlileri toplu halde bombalamak için 'gizli bir sistem' kullandıklarını itiraf etti.

İsrail ordusunda görevli bazı kişiler, bir belgeselde, Gazze saldırılarında bazı Filistinlileri gece vakti aileleriyle birlikteyken toplu halde bombalamak için "gizli bir sistem" kullandıklarını itiraf etti.

İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli, Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.

Gazetenin haberine göre, festivalde yarışan tek belgesel olan NAZA, "bir saldırıda ölmesi öngörülen siviller için İsrail ordusunda kullanılan kısaltma" olarak kullanılıyor.

Filistinlileri gözetleme ve uzaktan öldürme süreçlerinde yer almış İsrail ordusunda görevli kişilerin konuştuğu belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi.

Çekimlerin bazıları, Tel Aviv'de gece saatlerinde binaların çatı katlarında yapılırken, bazılarında da katılımcıların sesleri ve görüntüleri değiştirildi. Katılımcılar belgeselde, İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Anlatılan sistemlerden birinin, düşük rütbeli olduğu değerlendirilen direnişçileri hedef aldığı kaydedildi.

Belgeselde konuşan kişiler, bu saldırıların söz konusu kişilerin "ailelerinin de hedef olacağını bile bile gece saatlerinde evlerini bombalama şeklinde" yapıldığını açıkladı.

Hedeflerin cep telefonları hacklenerek lokasyon bilgilerinin elde edildiği bu sistemle, aynı zamanda saldırıdan saniyeler öncesine kadar hedefteki kişilerin eşleriyle ve çocuklarıyla yaptığı sohbetler bile dinlendi.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

Yönetmen Abraham, filmin festival gösterimi öncesinde yaptığı basın açıklamasında, "Bu ordu mensuplarına 'Ne yaptığınızı anlatın. Sistem nasıl çalışıyor' diye sorduk. Bazen cevapları almak için sadece sormak gerekir. Bazıları hiçbir pişmanlık göstermezken, bazıları gösterdi. Bazısı umursamazca, bazısı ise gururla konuştu." dedi.

Abraham, belgeselde konuşanlardan bir kısmının gizli bir istihbarat biriminde çalışıp doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir tanesi, görevlerinin barışı bozmak olduğunu söyledi. Biz bu belgeseli, Filistinli sivillerin topluca öldürülmesine yol açan İsrail sorumluluğundaki sistemi soruşturmanın İsrailli gazeteci ve film yapımcıları olarak görevimiz olduğuna inandığımız için çektik."

Toplamda 24 kişiyle röportaj yaptıklarını kaydeden Abraham, belgeselin, kurallara uymayan askerlerin işlediği suçlardan ziyade verilen emirlere, politikalara, göz yumulan uygulamalara ve bu uygulamaları mümkün kılan söylem ve mantığa yönelik bir belgesel olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri belgeselde Gazze'de 'gizli sistem' itirafını yaptı - Son Dakika

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