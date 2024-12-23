İsrail Askerleri Bıçaklı Saldırı Girişiminde Bulunan Filistinliyi Yaraladı

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Hizma kontrol noktası yakınlarında "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinliyi ağır yaraladığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail askerleri, bıçaklı saldırı eyleminde bulunduğu öne sürülen bir Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı.

Haberde, Filistinli şahsın araçtan inerek bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilirken, ağır yaralanan Filistinlinin Kudüs'teki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.