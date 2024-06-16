İsrail askerleri El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi, 3 kardeş gözaltına alındı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas şehrinin güneyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 3 kardeşi gözaltına aldı.

Filistinli aktivist Halid Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini söyledi.

Mansur, Kurban Bayramı sabahı gerçekleştirilen baskında 3 kardeşin İsrail askerlerinde gözaltına alındığını belirtti.

İsrail ordusunun bir evi de kuşatma altına aldığını aktaran Mansur, bölgeden zaman zaman silah sesleri duyulduğunu ifade etti.